Vermiste baby uit Maastricht is terecht

De vermiste baby uit Maastricht is terecht. 'Het meisje verkeert in goede gezondheid en maakt het goed', zo laat de politie dinsdagavond weten.

België

De drie maanden oude baby werd dinsdagmiddag rond 18.00 uur door de Belgische politie op aanwijzing van de politie in Limburg aangetroffen in een woning in het Belgische Voeren.

Bevel van rechtbank

De politie verrichtte sinds 22 oktober jl. onderzoek naar de vermissing. De baby moet op bevel van de rechtbank uit huis geplaatst worden. Afgelopen zondag werd de hulp van het publiek ingeroepen. In het nu nog lopende onderzoek kan er geen informatie gedeeld worden over hoe de politie de baby op het spoor kwam en waar het kindje precies is gevonden.

Rol moeder onderzocht

Wat de rol van de moeder en andere personen in deze vermissingszaak is, wordt verder onderzocht. Mocht blijken dat dezen betrokken zijn bij de vermissing van de baby dan worden ze verdacht van een strafbaar feit, te weten onttrekken van het kind aan het bevoegde gezag. De baby is overgedragen aan bureau Jeugdzorg.