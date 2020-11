3x levenslang voor viervoudige moord in growshop Enschede

Vrijdag heeft de rechtbank in Almelo een vader en zijn twee zoons veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de koelbloedige moord op vier mannen in een growshop in Enschede op 13 november 2018. Dit meldt de rechtbank Overijssel vrijdagmiddag.

'Koelbloedige executies'

De rechtbank spreekt van koelbloedige executies. Zonder ook maar een greintje mededogen schoten zij de kansloze en weerloze slachtoffers meerdere keren door hun hoofd. In totaal moeten de schutters zo’n 877.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

Medeplegen van moord

De vader (59) en zijn zoons van 34 en 32 jaar oud zijn veroordeeld voor het medeplegen van de moord op de vier slachtoffers in de growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede. Uit onder andere camerabeelden, telefoongegevens van verdachten, slachtoffers en getuigen, getuigenverklaringen, sporen op het plaats delict, DNA-sporen in de auto van verdachten en op de munitie blijkt dat deze drie mannen samen verantwoordelijk zijn voor de moorden.

'Kil en koelbloedige moorden'

Zij brachten de slachtoffers met voorbedachten rade om het leven en werkten daarbij nauw samen. Uit niets blijkt dat er sprake was van een worsteling of een moment van plotselinge gemoedsopwelling. De moorden waren kil en koelbloedig, zo oordeelt de rechtbank.

Onbeantwoorde vragen

Alsof er niets was gebeurd pakten de drie verdachten daarna de draad van het gewone leven weer op. Zij lieten de nabestaanden in grote ontreddering achter en tot op de dag van vandaag zijn er talloze onbeantwoorde vragen.

Hardnekkig zwijgen verdachten

Tijdens het spreekrecht vertelden de nabestaanden invoelbaar en indrukwekkend over het diepe en schrijnende leed dat hun is aangedaan. Dit leed krijgt nog een extra dimensie door het hardnekkige zwijgen van de verdachten over het waarom. Het bleek namelijk ijdele hoop dat de vader en zoons een verklaring zouden afleggen, hoewel dat meerdere keren is toegezegd.

Vrijspraak en veroordeling voor medeverdachten

Een 73-jarige man en zijn zoon (34) uit St. Willebrord zijn vrijgesproken van medeplichtigheid aan de moorden. Niet kan worden bewezen dat zij de wapens hebben geleverd voor de moorden. Wel wordt de zoon veroordeeld voor wapenbezit tot een celstraf van 11 maanden. Dit heeft geen betrekking op de moordwapens.

Wapens

Ook een 40-jarige vrouw is vrijgesproken van medeplichtigheid aan de moorden. Zij is wel schuldig aan het aan elkaar koppelen van de schutters aan de 34-jarige man uit St. Willebrord om aan wapens te komen, ná de moorden. Zij krijgt daarvoor veertien maanden gevangenisstraf.

Gewelddadige diefstal in Hengelo

Naast koelbloedige moorden in de growshop zijn de 59-jarige vader en de 34-jarige zoon veroordeeld voor een gewelddadige diefstal op 7 november 2018. In een bedrijfspand in Hengelo bedreigden ze vier mannen met een pistool, sloten hen op in het kantoor en namen een geldbedrag mee. Daarbij schoot de vader twee keer en pakte de hulzen op. Het schieten in een kleine ruimte, rakelings langs een slachtoffer, levert poging doodslag op. Eén van de kogels werd later uit de muur gehaald. Het bleek hetzelfde kaliber (.22) dat een paar dagen later werd gebruikt bij de viervoudige moord in Enschede.