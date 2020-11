Niet de geur van oma’s gehaktballen maar van syndru in woonwijk Venlo

Waar normaal de geur van oma’s gehaktballen, vers brood of net gemaaid gras hun neuzen binnen kringelt, wisten omwonenden in Venlo op 7 april 2020 niet wat ze roken: rond een rijtjeswoning in hun wijk hing een sterk chemische geur.

Drie aanhoudingen en 12 doorzoekingen

'Een geur die niet past bij een normale woonwijk, maar hoort bij professionele laboratoria en fabrieksprocessen, met alle gezondheidsrisico’s van dien en explosiegevaar', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag. 'De politie werd gealarmeerd en strafrechtelijk onderzoek Goudhaan is opgestart. En vandaag klapte dat onderzoek: 3 aanhoudingen en ruim 12 doorzoekingen', aldus het OM.

Doorzoekingen

Op 12 locaties waren er maandagochtend doorzoekingen: 9 huizen en 3 bedrijfspanden op diverse locaties in Limburg en Noord-Brabant. Vanuit enkele plekken is ‘doorgestapt’ naar extra zoeklocaties. Drie verdachten uit Venlo (58), Ospel (34) en Aarle-Rixtel (41) zijn aangehouden. De hoofdverdachte is de man uit Venlo. Hij was al geen onbekende van politie en justitie. Hij kreeg eerder voor drugsgerelateerde feiten 6 jaar gevangenisstraf opgelegd in België en 9 jaar in Duitsland. Hij is vandaag ook aangehouden voor oudere Opiumwet-feiten en voor het jarenlang witwassen van grote geldbedragen.

Start onderzoek

Nadat op 7 april 2020 bij de politie Limburg de melding was binnengekomen dat op het adres in Venlo een sterk chemische geur hing, is ingegrepen. In de woning werden onder meer vijf zwarte plastic zakken aangetroffen met daarin zo’n 200 kilo MAPA, zo bleek uit een indicatieve test door de Douane. MAPA is een zogenaamde pre-precursor. In verband met het aantreffen van deze pre-precursor is het onderzoek Goudhaan gestart, onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM).

FIOD en Defensie

Sinds vanmorgen vroeg zijn er aanhoudingen en doorzoekingen. De FIOD, politie Limburg en Oost-Brabant, Defensie, Functioneel en Landelijk Parket (OM) werken nauw samen. Medewerkers van de FIOD met speciale expertise op het gebied van het traceren en aanpakken van witwassen en precursoren doen onderzoek met steun van onder anderen vermogenstraceerders van het Functioneel Parket.

Advanced Search Teams (AST)

Aan de doorzoekingen hebben meerdere Advanced Search Teams (AST) van het Ministerie van Defensie deelgenomen. Deze teams hebben kennis en ervaring opgedaan tijdens missies en operaties in het buitenland en in Nederland zelf over het onderkennen en doorzoeken van ruimtes. Hiervoor gebruiken zij gespecialiseerd personeel en apparatuur.

Versleutelde communicatie

Gedurende het onderzoek is vastgesteld dat de drie verdachten communiceerden via EncroChat. De verdachten waanden zich onbespied door politie en justitie omdat zij versleutelingsdienst EncroChat gebruikten en communiceerden vrijuit.

Woningen en bedrijfspanden doorzocht

De doorzoekingen vandaag waren op zeker twaalf locaties. Daarbij ging het om negen woningen in Venlo (3), Aarle Rixtel (2), Tunnelroy, Tegelen, Eersel en Wellerlooi. Ook drie bedrijfspanden in Asten, Altweerterheide en Kessel zijn door de FIOD, OM, Defensie en politie doorzocht.

Vuurwapens, voertuigen, verdovende middelen

Bij de doorzoekingen zijn diverse zaken in beslaggenomen. Het gaat onder meer om administratie, mobiele telefoons, verdovende middelen (amfetamine) en hardware voor de productie van en afval van synthetische drugs. Opvallend was dat in een bedrijf in Asten een niet in werking zijnd drugslab is aangetroffen evenals twee vuurwapens en munitie. Op een andere locatie is een hennepdrogerij aangetroffen en is beslag gelegd op henneptoppen. Ook zijn dure horloges en ruim een halve ton aan cash geld in diverse coupures inbeslaggenomen. Daarnaast zijn diverse personenauto’s, een busje met aanhanger en een boot met trailer aan de beslaglijst toegevoegd. Misdaad mag immers niet lonen.

Voorgeleiding

De verdachten zijn ingesloten voor verhoor en zitten in beperkingen. Dat houdt in dat zij uitsluitend met hun advocaat contact mogen hebben. Zij worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in ‘s-Hertogenbosch. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.