Leidenaar (36) opgepakt voor dodelijk schietincident Drentse camping Hoogersmilde

Woensdagochtend heeft de politie in Leeuwarden een 36-jarige inwoner uit Leiden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident op een camping in Hoogersmilde van afgelopen maandagavond, waarbij een 32-jarige man uit die plaats om het leven kwam. Dit meldt de politie woensdag.

Onderzoek

Het onderzoeksteam is direct na het incident gestart met onderzoek op en rondom de camping aan de Jannes Brugginkweg in Hoogersmilde. Daarbij werden ook getuigen gevraagd zich te melden en/of camerabeelden aan de politie te geven. Hoe de politie de verdachte op het spoor is gekomen kan vanwege het onderzoek nog niet worden gemeld. Ook over de achtergrond van het schietincident zijn nog geen antwoorden te geven. Het onderzoek naar het schietincident is nog niet afgerond.

Inzet Veteranen Search Team

De politie heeft sinds maandagavond onder meer sporenonderzoek gedaan op de camping in Hoogersmilde. Op verzoek van het onderzoeksteam is vandaag het Veteranen Search Team op zoek naar sporen die van belang kunnen zijn voor het vervolgonderzoek.