Commando’s gewond door incident met rubberboot

2 militairen van het Korps Commandotroepen zijn dinsdagavond gewond geraakt bij het vullen van een rubberen aanvalsboot met lucht. Dit gebeurde in de omgeving van Raamsdonksveer. De commando’s werden beiden afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij konden zelf hun thuisfront informeren.

De militairen liepen verwondingen op aan de onderbenen toen het opblaassysteem van de boot ontplofte. 1 commando ligt nog in het ziekenhuis met een enkelbreuk. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt het incident.

In en rond het water

Commando’s worden wereldwijd ingezet voor speciale operaties. Voor deze taak trainen zij ook veelvuldig in en rond het water. Zo beschikt het Korps Commandotroepen over gevechtsduikers en verschillende soorten specialistische boten. Het korps traint veel vanuit hun Tactisch Centrum Waterrijke Gebieden in Raamsdonksveer.