Consumentenbond helpt consumenten besparen met Voordeelcoach-app

De Consumentenbond gaat consumenten helpen met inzicht in en besparen op hun verzekeringen en energiecontracten. Vanaf 6 november is daarvoor de Voordeelcoach-app beschikbaar in de appstore.

Consumenten kunnen al hun contracten uploaden in de app, zodat alles gemakkelijk op 1 plek staat. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wie herkent het niet, je wil checken of je verzekerd bent voor iets en moet daarvoor in kasten en lades zoeken naar de polissen. Of je wilt weten hoe lang je energiecontract nog loopt. Hierbij helpt de Voordeelcoach.’

Overstapadvies

De Voordeelcoach is niet alleen administratief handig, maar werkt ook als een digitale adviseur. De app geeft inzicht in welke verzekeraar of energieleverancier voor consumenten voordelig is en geeft een seintje wanneer het interessant is om over te stappen naar een andere aanbieder. Oversluiten kan ook via de Voordeelcoach. Tot slot kunnen consumenten schades direct afhandelen via de app.

Zo compleet mogelijk

De Voordeelcoach biedt toegang tot autoverzekeringen, zorgverzekeringen (vanaf 19 november) en energiecontracten. Begin 2021 voegt de Consumentenbond daar woonhuisverzekeringen aan toe. Molenaar: ‘Uiteindelijk willen we een zo compleet mogelijk aanbod van verzekeringen leveren, maar ook bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om internet- en tv abonnementen vergelijken.

Voor de Voordeelcoach werkt de Consumentenbond samen met digitaal verzekeringsplatform Swift.Online.