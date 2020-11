Explosie sportschool in Delft terwijl binnen mensen aanwezig waren

Terwijl er binnen ongeveer 15 mensen aan het sporten waren is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.30 uur een projectiel ontploft bij een sportschool aan de Leeuwenstein in Delft. Dit meldt de politie vrijdag.

Geen gewonden

'Er zijn geen gewonden gevallen', zo laat de politie weten. De politie kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.30 uur meerdere meldingen over een harde knal bij een pand aan de Leeuwenstein. Op het moment van deze explosie waren er sporters in het pand aanwezig.

Pan zwaar beschadigd

Het pand aan de Leeuwenstein raakte door een projectiel zwaar beschadigd, onder andere raakte de gevel ontzet en sneuvelde er meerdere ruiten. Ook was er rookschade. In het pand zit ondermeer een sportschool gevestigd.

Eerdere explosie

In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 november raakte dit zelfde pand ook al zwaar beschadigd door een explosie. Het recherche onderzoek is op dit moment in volle gang en er wordt onderzoek gedaan of er een verband is tussen de beide incidenten.