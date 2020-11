Grote schade door brand Groningse cafetaria

Een brand heeft zaterdagmiddag voor grote schade gezorgd in een cafetaria in de Groningse wijk Beijum. Bij de brand raakte niemand gewond.

Omstreeks 16.50 uur brak er brand uit in het cafetaria die al snel uitslaand was. Dit bleek om een brand in de afzuiginstallatie te gaan en de vlammen sloegen uit de afvoerpijp.

Rond half zes was de brand onder controle. De omvang van de schade is niet bekend.