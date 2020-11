Dode bij ongeval in Chaam

In het Brabantse Chaam is dinsdagmorgen de bestuurder van een personenwagen om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval. Dit maakte de politie bekend.

Na het ongeval hebben omstanders geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten. De bestuurder overleed op de plaats van het ongeval.

Onderzoek moet uitwijzen of de persoon is overleden aan de gevolgen van het ongeval, of een medische oorzaak.