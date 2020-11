Geen Elfstedentocht dit jaar

Al is het ijs nog zo dik, er komt voorlopig geen Elfstedentocht. Het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden heeft, na overleg met onder meer de Veiligheidsregio Fryslân en provincie Fryslân besloten dat onder de huidige corona-maatregelen het niet mogelijk is een Elfstedentocht te organiseren.

Op het moment dat de maatregelen worden versoepeld wordt de situatie opnieuw bekeken. Het draaiboek voor een Elfstedentocht is, net als ieder jaar, geactualiseerd en ligt op 1 december klaar. Als er voldoende ijs ligt én het in relatie tot corona-maatregelen mogelijk is, kan het bestuur in 48 uur een Elfstedentocht organiseren.

Er zijn aangepaste Elfstedentochten overwogen (alleen wedstrijdschaatsers, geen publiek, minder deelnemers, etc.), maar voor het bestuur zijn deze alternatieven geen optie. Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld.

De Elfstedentocht wordt elk jaar volledig voorbereid en kan daarom binnen 48 uur georganiseerd worden. Dat is in een jaar waarin een virus woedt, met grote gevolgen voor alle evenementen en bijeenkomsten, niet anders. Dat betekent dat, zodra er voldoende ijs ligt, onze partners er klaar voor zijn en de situatie rondom het toelaat, de tocht snel georganiseerd kan worden. Het bestuur gaat daarom, net als elk jaar, gewoon door met de voorbereidingen voor de tocht en heeft de draaiboeken klaar op 1 december.