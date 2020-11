Jos B. veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor misbruik en dood Nicky Verstappen

Jos B. is vrijdagmiddag door de rechtbank Limburg in Maastricht veroordeeld tot 12 jaar en 6 maanden celstraf voor het seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in de zomer van 1998 en het bezit van kinderporno. Dit heeft de rechtbank vrijdag bekendgemaakt.