Auto raakt van de weg in Drentse Erm en komt in greppel terecht

Op de Boerdijk N376 tussen Erm en Nieuw Amsterdam raakte zondagochtend een auto van de weg en kwam in en greppel terecht. Brandweer, twee ambulances en de traumahelikopter werden opgeroepen.

Vrouw naar ziekenhuis

De bestuurder, een vrouw, is eerst in een ambulance ter plaatse medisch onderzocht en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis voor nader onderzoek.

Oorzaak onbekend

De weg werd ter plaatse in beide richtingen afgesloten voor hulpverlening en berging. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Een onderzoek door de politie moet hier meer duidelijkheid over geven.