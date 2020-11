Actie Oranje Fonds tegen eenzaamheid levert Danielle (59) 10.000 kaarten op

Zo’n 10.000 kaarten zijn er binnengekomen voor de 59-jarige Danielle uit Nieuwleusen. Het Oranje Fonds startte begin oktober een actie om haar uit de eenzaamheid te halen en aandacht te vragen voor de vele mensen die zich eenzaam voelen in ons land. Onder de noemer Veel Liefs riep Leona Philippo namens het Fonds heel Nederland op Danielle een hart onder de riem te steken in de vorm van een kaartje. En daar is massaal gehoor aan gegeven.

Danielle was 42 jaar samen met haar man Herman toen hij afgelopen januari heel plotseling overleed. Daaroverheen kwam de coronacrisis en haar mobiliteit is door reuma beperkt. Omdat zij altijd geleefd heeft voor haar gezin en Herman en zij een aantal keer verhuisd zijn, is haar sociale kring niet groot. Daardoor overvalt de eenzaamheid haar vaak. Ze wil niet te veel op haar kinderen leunen en mist vrienden van haar eigen leeftijd.

Het Oranje Fonds wilde er met deze actie voor zorgen dat zij nieuwe warme contacten op kon doen, en met succes. Danielle heeft niet alleen duizenden kaarten, maar ook aanbiedingen ontvangen van mensen die haar wereld willen vergroten.

Alle leeftijden

Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelen zich eenzaam. Zij hebben geen of weinig sociale contacten. Dit zijn mensen van alle leeftijden. Het Oranje Fonds vindt dat niemand in ons land er alleen voor zou moeten staan en zet zich daar op verschillende manieren voor in. Met de actie Veel Liefs wil het Fonds mensen ervan bewust maken dat het tegengaan van eenzaamheid begint met het maken van contact.

Samen

Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: “Wij willen met deze actie laten zien dat we samen een groot verschil kunnen maken. Samen kunnen we iets doen tegen eenzaamheid en iedereen kan daar een bijdrage aan leveren. Kijk om naar de mensen in je omgeving, sluit je bijvoorbeeld aan bij een sociaal project en kom met mensen in contact die je anders voorbij was gelopen. Zoals Danielle zijn er veel mensen in ons land, van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. En zij verdienen allemaal een sociaal netwerk om op terug te kunnen vallen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan.”