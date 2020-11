Hevige korte brand in woning Roswinkel

De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt voor een hevige woningbrand aan Stad in Roswinkel.

Meerdere brandweerkorpsen

Meerdere korpsen uit o.a. Ter Apel, Emmen, Emmer-Compascuum en Tweede Exloermond werden opgeroepen.

Bewoners veilig uit woning

De bewoners wisten het huis tijdig te verlaten. Een fotograaf die ter plekke was, meldt dat de brand kort, maar hevig was. Waardoor de brand is ontstaan, is nog niet bekend.