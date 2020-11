Visser treft lichaam aan in water aan de Parallelweg in Oirschot

Dinsdag is in het water aan de Parallelweg in Oirschot door een visser een lichaam aangetroffen. Dit meldt de politie dinsdagavond.

Onderzoek

De politie heeft rond de vindplaats een afzetting gemaakt en is een onderzoek gestart. 'Het aangetroffen lichaam is van een man', aldus de politie. Wie deze persoon is en wat er is gebeurd is op dit moment nog onduidelijk daarom heeft de politie ter plaatse een nader onderzoek ingesteld. Ook is er nog geen duidelijkheid over identiteit.