Aanhangwagen slaat over de kop op snelweg A50 bij Veghel

Bergen aanhanger

De brandweer en politie zijn ter plaatse, een ambulance was niet nodig, de bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Of er nog andere voertuigen bij het ongeval betrokken zijn is niet bekend. De rechter rijstrook is afgesloten. Brandweerlieden assisteren bij de berging van de aanhangwagen.