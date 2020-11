Brandweer rukt uit naar jeugdzorginstelling

Woensdagavond werd het automatisch brandalarm geactiveerd bij jeugdzorginstelling De La Salle aan de Schijndelseweg in Boxtel. Omdat in het pand rook werd waargenomen en een brandmelder was geactiveerd kwam de brandweer rond 19.30 uur met twee blusvoertuigen en een redvoertuig ter plaatse.