Fietser overleden na ernstig verkeersongeval

Bij een verkeersongeval tussen een automobilist en een fietser op de Lomanlaan in Hoogeveen is vrijdagavond de 78-jarige fietser uit die plaats overleden. Vanwege het ongeval zijn de twee personen die in de auto zaten aangehouden. Het gaat om een twee mannen (beiden 22 jaar) uit Hoogeveen.