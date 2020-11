Tbs voor man die 7-jarig kind in ijskoude water Almelo gooide

Maandag is een 38-jarige jarige man uit Almelo, die een jaar geleden uit het niets een 7-jarig kind in het ijskoude water aan De Nieuwe Havenkom in het centrum van Almelo gooide, veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De rechtbank Overijssel oordeelt dat de man schuldig is aan een poging tot zware mishandeling.

Jongen kon onmogelijk zelf het water uitkomen

Op 24 november vorig jaar pakte de man uit het niets het jongetje vast en gooide hem in De Nieuwe Havenkom in Almelo. Het jongetje was daar met zijn vader en de partner van de vader. Die partner sprong het jongetje achterna het ijskoude water in. De jongen, die verstandelijk functioneert als een kind van 3 jaar, heeft geen zwemdiploma.

Geen zwemdiploma

Het was voor hem onmogelijk om zelf uit het voor hem diepe water te komen, ook omdat hij dikke winterkleding droeg en het water – voor hem – diep was. Dat het – relatief – goed afgelopen is het met jongetje is te danken aan het snelle optreden van de partner van de vader. Zij sprong het kind na. Het was een reëel risico dat het kind de bodem of de rand op een ongelukkige manier zou raken. Het is niet ongebruikelijk dat er allerlei harde voorwerpen in het water liggen. Er is dan ook sprake van een poging tot zware mishandeling.

Tbs met dwangverpleging

Uit onderzoek van deskundigen blijkt dat de man kampt met diverse stoornissen, waaronder schizofrenie. Ook is hij al sinds zijn tienerjaren verslaafd aan cannabis en drank. Op 24 november vorig jaar was hij ook onder invloed van drank en drugs en speelden de stoornissen ook. Zowel de deskundigen als de officier van justitie vroegen de rechtbank om de man te ontslaan van alle rechtsvervolging. Dat houdt in dan de strafbare feiten hem niet aangerekend kunnen worden en de man geen cel- of taakstraf kan worden opgelegd. De rechtbank neemt dat over.

Rechtbank volgt advies tbs met voorwaarden van deskundigen niet op

Volgens de deskundigen kon worden volstaan met een ‘lichtere’ tbs-variant: tbs met voorwaarden. De rechtbank heeft dat advies niet opgevolgd. De rechtbank legt de man tbs met dwangverpleging op, de zwaarste vorm van tbs. De man heeft in het verleden diverse behandelingen ondergaan, maar valt telkens terug. Ook is hij heel duidelijk in zijn wens om door te gaan met middelengebruik. Dat middelengebruik speelt volgens deskundigen een belangrijke rol bij de kans op herhaling. De kans dat de man opnieuw ernstige strafbare feiten gaat plegen is daarmee erg groot. De maatschappij moet tegen deze man beschermd worden. Zonder verplichte – en mogelijk langdurige behandeling – kan de man niet terugkeren in de maatschappij. Daarvoor vindt de rechtbank een gedwongen kader noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat de man zo snel mogelijk met zijn behandeling kan starten is de tbs dadelijk uitvoerbaar verklaard.