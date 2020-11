Schipper beboet voor gevaarlijke golven badstrand Vlissingen

In de zomer van 2019 bracht een zogenaamde hekgolf, veroorzaakt door een schip dat te hard voer langs het Vlissingse badstrand, badgasten in gevaar. Zij werden meegesleurd door het water. De schipper moest zich maandag verantwoorden voor de kantonrechter in Middelburg.

Badgasten verrast door vloedgolf

De schipper heeft de eerder aangeboden strafbeschikking niet betaald, de tweede stuurman betaalde wel de 1.250 euro. De Belgische zeebaggerkapitein wordt verweten dat zijn schip niet de gepaste snelheid heeft aangehouden. Het 160 meter lange vaartuig had op 30 juni 2019 vaart moeten minderen vanwege de veiligheid van de badgasten op het strand en alsook vanwege een passerend schip in de Sardijngeul. Als gevolg van een te hoge snelheid werden een flink aantal badgasten die om even na 19.00 uur nog van een heerlijke zomerdag genoten, verrast door een vloedgolf. De schipper was niet op de zitting verschenen vanmorgen. ‘Dat de man zich op geen enkele wijze rekenschap geeft van zijn verantwoordelijk, vind ik onbegrijpelijk,’ betoogde de officier van justitie op zitting.

Goed zeemanschap

Op de vanuit de boulevard geschoten beelden is te zien hoe mensen in gevaar kwamen, elkaar te hulp schoten, renden en in paniek waren. Onder de mensen was een moeder met twee jonge kindjes. De jongetjes van drie en vijf jaar oud speelden tikkertje met andere kinderen aan de waterkant, terwijl hun ouders op steenworp afstand ze in de gaten hielden. De driejarige, zonder zwemdiploma, raakte kopje onder en kon door een omstander uit het water worden getrokken.

Ziekenhuis

Zijn oudere broer kon hevig geschrokken en bibberend zelf zijn moeder bereiken. Uiteindelijk werden drie personen, waaronder de twee jonge jongetjes, per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De kinderen bleven een nachtje in het ziekenhuis. Hun moeder deed aangifte. Uit haar aangifte blijkt de grote impact van het incident. Ook namens Rijkswaterstaat werd aangifte gedaan tegen de stuurlui van de zandzuiger.

1.500 euro geldboete

De officier verweet de schipper onder andere dat hij zich onvoldoende had voorbereid op de tocht vanuit Terneuzen via Vlissingen naar de Noordzee. De vaargeul ter hoogte van Boulevard Blankert is smal en ligt bij laag water heel dicht langs het badstrand. De snelheid was te hoog en bovendien was er geen contact gelegd met het schip wat hem passeerde. De eis was 1200 euro en 300 euro geldboete voor twee kantonfeiten. De kantonrechter volgde de eis van de officier van justitie.