Tien jaar celstraf geëist voor dodelijk schietincident Oranjeboomstraat

Camerabeelden

Een schietincident op de Oranjeboomstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord kostte op 20 maart 2019 een 46-jarige man uit Den Haag het leven. 'Het onderzoeksteam kon kort na het schietincident beelden van beveiligingscamera’s veiligstellen waarop te zien is dat beide mannen ruzie met elkaar hebben', stelt het OM.

Meerdere kogels afgevuurd

Op de beelden is te zien dat het slachtoffer en de verdachte eerst met elkaar staan te praten. Vervolgens krijgt de Rotterdammer ineens een harde klap in zijn gezicht. 'Daarna escaleert de ruzie razendsnel. Er wordt door de verdachte een vuurwapen getrokken en daarmee vuurt hij meerdere kogels af. De man uit Den Haag wordt geraakt en overlijdt korte tijd later', aldus het OM.

'Geen zelfverdediging'

'Hoewel de verdachte werd aangevallen, zoals op de beelden duidelijk te zien is, is er geen sprake van zelfverdediging', aldus de officier van justitie ter zitting. 'Jezelf op deze manier verdedigen waardoor iemand om het leven komt, gaat alle perken te buiten. Een langdurige celstraf is daarom op zijn plaats.'