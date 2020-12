Kerstactie Voedselbank Stad Groningen 2020

Op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 december gaan de Voedselbank Stad Groningen en studentenvereniging Vindicat samen weer een grote inzameling houden bij 25 supermarkten in de gemeente Groningen. Supermarktbezoekers kunnen arme mede-stadjers helpen door één of meerdere producten van het aangeboden boodschappenlijstje te kopen en te doneren aan de Voedselbank. Vanzelfsprekend volgen alle vrijwilligers en studenten die aan de actie meewerken de richtlijnen van het RIVM op gebied van Covid-19.

Deze inzamelactie is onderdeel van de jaarlijkse decemberactie van De Voedselbank Stad Groningen. Van 7 tot en met 24 december krijgt de Voedselbank hulp van kerken, organisaties, scholen, bedrijven en ook particulieren. Doel is het inzamelen van zoveel mogelijk houdbaar voedsel en verzorgingsproducten zoals tandpasta, zeep, luiers en toiletpapier. Ook financiële donaties zijn meer dan welkom.

De Voedselbank in de stad kan alle hulp goed gebruiken. Op dit moment zijn er zo’n 750 huishoudens afhankelijk van de Voedselbank en dat aantal stijgt. Armoede blijft een groot probleem. Juist nu in deze moeilijke periode moeten we alle zeilen bijzetten om gezinnen en alleenstaanden die onder de armoedegrens leven een verantwoord voedselpakket te kunnen aanbieden.

Met deze decemberactie hoopt de Voedselbank Stad Groningen weer even vooruit te kunnen om zo ook in de winter alle gezinnen in de gemeente Groningen te kunnen voorzien van voldoende boodschappen.