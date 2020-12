Fransen met 40.000,- cash aangehouden voor witwassen

Afgelopen vrijdagmiddag werd op de A4 ter hoogte van Ossendrecht een Franse personenauto gecontroleerd door agenten van de verkeerspolitie. 'De inzittenden zijn even later aangehouden op verdenking van witwassen', zo laat de politie zaterdag weten.

Auto niet op naam

De auto werd gecontroleerd door de agenten. Het voertuig bleek niet op naam te staan. Met de inzittenden is afgesproken dat de politie de auto in bewaring neemt en dat de mannen het voertuig weer mee kregen als zij konden aantonen dat de auto wel op naam zou staan.

Cash in verborgen ruimte

Toen volgde een kort onderzoek in de auto. In een verborgen ruimte in de auto werd een geldbedrag van ruim 40.000 euro aangetroffen. Het geld is in beslag genomen en de twee Fransmannen uit het departement Moselle (22 en 35 jaar oud) zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Aan het eind van de dag zijn de twee in verzekering gesteld. De Fransen zijn zaterdag verder gehoord, ze zitten op dit moment nog vast.