Man 'parkeert' auto midden op weg

Lege drankfles

De auto was door voorbijgangers al de berm in geduwd. In de auto zat een 43-jarige man uit Middelburg. 'Naast hem lag een lege fles sterke drank. De man bleek flink onder invloed', aldus de politie. Hij is uit zijn auto gehaald en meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse. Uit die analyse bleek dat hij vijf keer meer had gedronken dan is toegestaan. De man blies 1130 ug/l.

Ook geen rijbewijs

Toen agenten het rijbewijs van de man wilden invorderen bleek dat hij helemaal niet in het bezit was van een rijbewijs. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij kreeg een rijverbod van 16 uur en mag dus tot zondagavond geen enkel voertuig besturen. De getuigen van dit voorval hebben een verklaring afgelegd bij de politie.