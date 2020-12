Niet dragen mondkapje loopt uit op bedreiging

Een 42-jarige man uit Kaatsheuvel is zondag 6 december 2020 omstreeks 14.10 uur op de Gasthuisstraat door de politie aangehouden omdat hij twee toezichthouders in een supermarkt bedreigd zou hebben. Zij hebben aangifte gedaan. Er ontstond een conflict in de winkel nadat een van de aangevers de verdachte aansprak over het feit dat hij geen mondkapje droeg.