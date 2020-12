Nare geurtjes, bah! Wat te doen tegen zweetvoeten?

We zijn allemaal mens en iedereen heeft wel eens last van voeten die niet fris ruiken. Dat betekent natuurlijk niet dat je er mee rond moet blijven lopen.

Wat te doen tegen zweetvoeten? Na het lezen van de handige tips in dit artikel heb je er voortaan geen last meer van!

Wat is zweten?

Zweten is een heel normaal lichamelijk verschijnsel. Bij veel inspanning of wanneer je het warm hebt komt er vloeistof met zout vrij uit de zweetklieren. Dit proces heet ook wel transpireren. Zweten zorgt ervoor dat je lichaam koel blijft. Het meeste zweet komt vrij op de voeten, de handpalmen en op de armen.

Tip 1: Koop een anti transpiratiemiddel

Wist je dat de voeten meer zweetklieren dan welk ander deel van het lichaam ook bevatten? Op elke voet zitten maar liefst 125.000 zweetklieren! Je kunt je dan ook voorstellen dat dit lichaamsonderdeel bij een slechte verzorging flink kan gaan stinken. Een anti transpiratiemiddel is dan ook eigenlijk onmisbaar. Dit product blokkeert de zweetklieren voor een tijdje. Handig wanneer je bijvoorbeeld een lange wandeling gaat maken bij warme temperaturen. Of misschien sta je regelmatig op het sportveld en transpireer je daarom vaak.

Tip 2: Breng anti transpiratiemiddel ’s avonds aan

Onderzoek van de American Academy of Dermatology wijst uit dat antitranspirant het beste werkt als je ’s avonds op je voeten aanbrengt. Doe dit bij voorkeur voor het slapen gaan en was het er ’s ochtends weer af. Herhaal dit proces drie tot vier nachten achter elkaar en je zult snel resultaat merken. Wist je dat zweethanden binnenkort ook verleden tijd zijn? Er is sinds kort een nieuwe techniek waarmee patiënten met zweethanden van hun klachten worden afgeholpen.

Tip 3: Hou een zweetdagboek bij (helpt echt)

Iedereen transpireert wel eens, maar hoeveel verschilt per persoon. Zweet je vaak? Dan is het wellicht een goed idee om een dagboek van zweet momenten bij te houden. Dit klinkt misschien niet zo fris, maar is wel heel handig. Je houdt bij wanneer je ging zweten. Was dit bijvoorbeeld na het eten van bepaald voedsel of door een bepaalde emotie? Dan kun je stappen ondernemen om deze triggers zoveel mogelijk te vermijden.

Tip 4: Draag katoenen sokken

Veel mensen transpireren als het warm is. In de zomer dragen ze bijvoorbeeld sokken van dik materiaal waardoor de voeten gaan stinken. Gelukkig kun je nare luchtjes eenvoudig voorkomen door tijdens de warmere maanden katoenen sokken te dragen. Daarmee zorg je voor goede ventilatie en voorkom je vervelende luchtjes. In de wintermaanden raden we wollen sokken aan. Die zijn warm en comfortabel zonder dat je voeten teveel gaan zweten. Het is echter geen goed idee om sokken van nylon te dragen. Deze synthetische stof houdt namelijk veel vocht vast en dat is niet de bedoeling.

Tip 5: Kies voor vochtafvoerende sokken

Tegenwoordig verkopen steeds meer fabrikanten vochtafvoerende sokken. Waarschijnlijk vind je deze anti-zweet sokken wel in de dichtstbijzijnde sportwinkel. Het voordeel van deze speciale sokken is dat ze speciale chemicaliën bevatten die het aantal bacteriën op de voeten vermindert. Daardoor is het vochtgehalte van je voeten een stuk minder hoog. En, minstens zo belangrijk, je hebt geen last meer van stinkvoeten!

Tip 6: Hou je voeten droog met schimmelwerende poeders

Het is belangrijk om je voeten goed droog te houden. Zoals gezegd kan dit met vochtafvoerende sokken, maar schimmelwerende poeders zijn ook een optie. Dit zorgt ervoor dat je voeten droog én geurvrij blijven. Wist je dat het zelfs helpt om je voeten te bestrooien met maïzena? Ook dan blijven ze droog. Maïszetmeel helpt echter minder goed tegen schimmels.

Tip 7: Kies voor schoenen van goede kwaliteit

Niet het dragen van de juiste sokken helpt in de strijd tegen zweten. Goed schoeisel is minstens zo belangrijk. Kies voor kwaliteit en schaf schoenen aan van leer. Dit materiaal ademt het beste en voorkomt nare geurtjes. Draag geen lakschoenen of plastic schoenen als je zweetvoeten wilt vermijden. Dit materiaal laat namelijk geen goede luchtstroom toe en zorgt juist voor zwetende voeten.

Tip 8: Draag de juiste schoenmaat

Vergeet ook niet om te controleren of je schoenen de juiste maat hebben. Bij te strakke schoenen komen je tenen klem te zitten. Door de beperkte ruimte ontstaan er toch zweetvoeten, en dat wil je juist voorkomen. Draag eventueel inlegzolen om het risico op zweetvoeten te verkleinen. Tegenwoordig heb je absorberende inlegzolen die vocht afvoeren.

Tip 9: Drink voldoende

Drink tenslotte voldoende om gehydrateerd te blijven. Ook daarmee verklein je de kans op zweten. Het spreekt voor zich dat voldoende drinken belangrijk is in de warmere maanden en tijdens het sporten. Daarmee reguleer je jouw lichaamstemperatuur en ga je minder zweten. Daarmee verklein je ook meteen het risico op oververhitting, wat een probleem is onder sporters. Wat te doen tegen zweetvoeten? Eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig: draag de juiste sokken en schoenen, koop de juiste anti-transpiratie producten en drink voldoende.