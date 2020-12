Man probeert zich in brand te steken voor stadhuis Nijkerk

Maandagmiddag heeft een man geprobeerd zich voor het stadhuis van de gemeente Nijkerk in brand te steken. Dit meldt de gemeente maandagmiddag.

Snel ingrijpen

'Gelukkig kon het voorkomen worden door snel ingrijpen van medewerkers van het stadhuis. De persoon is overgedragen aan het zorgkader', aldus de gemeente.

Benodigde hulp

Over de achtergrond van de actie kan de gemeente in verband met de privacy van deze persoon niks zeggen. De gemeente vindt het op dit moment vooral belangrijk dat hij de benodigde hulp krijgt. De medewerkers van de gemeente waren alert en hebben erger kunnen voorkomen. De gemeente bekijkt momenteel met alle betrokken partijen de situatie en we ze vanuit voor hem kunnen doen.