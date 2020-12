Politie en Defensie doen onderzoek naar wapens en munitie in pand in Erica

De politie doet woensdagmiddag, samen met een specialistisch team van Defensie, onderzoek in een pand aan de Beekweg in Erica. De bewoner van het pand is aangehouden op verdenking van bezit van wapens en/of munitie.

Gespecialiseerd

Het team van Defensie is gespecialiseerd in moeilijke zoekopdrachten, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes met weinig licht. Hierbij kan bijvoorbeeld een grondradar worden ingezet of andere, specialistische apparatuur die door muren en voorwerpen heen kan kijken. Hiermee kunnen verborgen ruimtes gevonden worden.

Onderzoek

Het onderzoek zal waarschijnlijk enkele uren in beslag nemen, vertelt een politiewoordvoerder.