Bewoner slachtoffer van gewapende overval

Op woensdagavond rond 19:00 uur werd een bewoner van een pand aan het Oudekerkpad in Uden in zijn woning beroofd van persoonlijke eigendommen.

De verdachte, een man met een getinte huidskleur, grijze muts, zwarte trainingsbroek, was volgens de politie al in de woning aanwezig die avond. Op enig moment trok hij een wapen en maakte hij het slachtoffer spullen afhandig. De verdachte zette het vervolgens op een lopen. Mogelijk heeft de verdachte later zijn weg vervolgd per auto of een ander vervoermiddel. Het slachtoffer is niet gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar het incident.