Explosie blaast voordeur uit woning in Deventer

In de nacht van donderdag op vrijdag is in Deventer bij een woning aan de Leonard Springerlaan een explosief ontploft. 'De bewoner was aanwezig in de woning tijdens de explosie, hij is ongedeerd gebleven', zo laat de politie vrijdag weten.

02.45 uur

Rond 02.25 uur kreeg de politie de melding van de explosie. Daarop zijn agenten meteen ter plaatse gegaan en is er een onderzoek gestart. De schade aan de woning is groot. De voordeur is vernield en het keukenraam ligt eruit. De forensische opsporing doet verder onderzoek in en rondom de woning. Uit dat onderzoek moet blijken om wat voor explosief het gaat.

Camerabeelden of informatie

De politie is in haar onderzoek op zoek naar mogelijk beeldmateriaal gemaakt door camera’s bij woningen of dashcam camera in auto's die geparkeerd stonden in de buurt van of aan de Leonard Springerlaan.