Samenwerking Dollard College Woldendorp en bibliotheek

De ‘nieuwe’ bibliotheek van het Dollard College in Woldendorp is van de week geopend. De middelbare school is een nauwe samenwerking aangegaan met Biblionet Groningen om het lezen nog meer te stimuleren. De opening heeft plaatsgevonden met een escaperoom voor de brugklassers. Renske Thalen (leesconsulent van Biblionet) heeft de ‘Bieb Escape’ georganiseerd. De leerlingen uit het eerste leerjaar hebben druk gepuzzeld, raadsels opgelost om uiteindelijk de kluis te kunnen openen.