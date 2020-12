Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding in 2021 van start

Begin 2021 gaat een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) aan de slag om de aanpak van discriminatie, bedreiging en intimidatie van de Joodse gemeenschap te versterken. ,,Met social media is het antisemitisme veel zichtbaarder en bereik online groter dan we in tijden hebben gezien. Corona en economische tegenspoed zijn een voedingsbodem voor complottheorieën tegen de Joodse gemeenschap’’, aldus minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die zondag in gesprek met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap heeft aangegeven de NCAB begin volgend jaar aan te stellen.

In de Tweede Kamer is brede steun om voor een bepaalde periode een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding aan te stellen; een voorstel van de VVD en de ChristenUnie hiertoe is aangenomen. Minister Grapperhaus heeft dit initiatief ook direct ondersteund.

Blijvende aanpak

De NCAB krijgt voor een jaar de opdracht om de minister van Justitie en Veiligheid te adviseren over de strafrechtelijke aanpak van antisemitisme, beveiliging en versterken van de samenwerking tussen partijen die een rol hebben in de antisemitismebestrijding. Omdat een betere aanpak veel verschillende beleidsterreinen kan raken, wordt de NCAB als schakel daartussen en als expert gevraagd aanbevelingen te doen voor een blijvende aanpak.

Deze interventie met een nationaal coördinator is volgens minister Grapperhaus nodig om tegen te gaan dat langzaam de Jodenhaat de maatschappij weer insluipt. ,,Langzaam wordt het mainstream. We horen het op straat, op scholen en op het werk. Het veelkoppige monster van antisemitisme voelt zich op vele plekken thuis. Deze strijd mogen we niet aan de Joodse gemeenschap alleen overlaten’’, aldus minister Grapperhaus.

Chanoeka

Mede-aanleiding voor het gesprek met de vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap zondag was de viering van Chanoeka in deze tijd van het jaar; het feest van licht en hoop. Grapperhaus die naast minister van Justitie en Veiligheid ook minister van Erediensten is: ,,In de geest van Chanoeka ben ik hoopvol gestemd. We zien gelukkig dat waar mensen over de schreef gaan, ze ook worden teruggefloten. We zien dat de vernieling van een Joods restaurant tot terechte ophef leidt. We zien dat iedereen met afschuw reageert op de beveiliging van scholen en synagogen. Ook niet-Joden.’’