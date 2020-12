Nederland in strengste lockdown tot nu toe

Zojuist heeft premier Rutte, vanuit het Torentje in Den Haag, zijn toespraak gehouden waarin hij de lockdown van 5 weken aankondigde die vannacht om 24.00 uur ingaat. Op de achtergrond was duidelijk een fluitconcert en gejoel te horen van mensen die protesteren tegen het besluit.

'Nederland gaat op slot'

Rutte liet weten dat Nederland tot 19 januari, dus voor een aaneengesloten periode van 5 weken, in lockdown gaat. 'Nederland gaat op slot', zei Rutte. Voor Nederland gaat dat betekenen dat we alle plekken sluiten waar mensen in groepen samenkomen met een paar uitzonderingen die nodig zijn om de samenleving te laten draaien. Het is voor Nederland de strengste lockdown tot nu toe.

Aandacht voor de kwetsbaren

Rutte vroeg in zijn toespraak ook aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dat we ouderen en alleenstaanden niet vergeten om ze de nodige aandacht te geven in deze moeilijke periode.

Noodzaak harde maatregelen

Rutte sprak verder over de noodzaak van deze harde maatregelen. 'De realiteit is dat de mensen in het ziekenhuis en verpleeghuizen alweer drie maanden op hun tandvlees lopen. De rek is er echt uit en dan moet het griepseizoen nog beginnen. En de realiteit is ook dat we niet te maken hebben met een onschuldige griep wat sommige van de demonstranten hier buiten nog steeds denken maar met een virus dat iedereen hard kan raken, dus niet alleen de aller oudste onder ons.

Ook jongeren erg ziek

Inmiddels hebben ongeveer 30.000 mensen met Corona in het ziekenhuis gelegen waarvan 6.000 op de intensive care. Van die 6.000 was de groep jonger dan 50 jaar twee en een half keer groter dan de groep boven de 80. De harde waarheid is dat bijna al deze 6.000 mensen zouden zijn overleden als niet op de intensive care behandeld werden.

Eerste levensbehoeften

Supermarkten, slagers en bakkers etc. blijven wél open net als apotheken, drogisten, stomerijen en opticiens. De niet-essentiële winkels zoals tuincentra, bouwmarkten en kledingwinkels, gaan 5 weken dicht. Reeds bestelde producten mogen wel worden afgehaald bij bouwmarkten.

Gesloten worden de volgende gelegenheden

Onder andere musea en theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels zijn dicht. Ook winkels zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels zijn gesloten. Daarmee probeert het kabinet de contacten zo veel mogelijk te beperken. Supermarkten, bakkers, slagers en andere winkels waar levensmiddelen worden verkocht, kunnen wel openblijven, net als bijvoorbeeld apotheken, drogisterijen en tankstations. Contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen mogen hun werk uitvoeren.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geven les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Zij mogen wel uitzonderingen maken voor leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van examens en tentamens en voor kwetsbare kinderen. De kinderopvang is gesloten. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang. Om zich goed te kunnen voorbereiden op het afstandsonderwijs, gelden deze maatregelen voor scholen, onderwijsinstellingen en kinderopvang vanaf woensdag 16 december tot en met ten minste zondag 17 januari.