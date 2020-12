Auto in vlammen op in Assen

Op de Havenkade in Assen vloog maandagavond een Peugeot uit 2019 bestelauto in brand. De bestelbus stond daar geparkeerd.

Stralingsschade

Een tweetal personenauto`s die in de buurt stonden liepen stralingsschade op. Of er ook mensen gewond zijn geraakt is niet bekend.

Oorzaak

Oorzaak van de brand is niet bekend maar gezien de locatie van de brand in het motorcompartiment gaat het wellicht om kortsluiting. De brandweer Assen heeft het vuur geblust.