Opsporing Verzocht gaat volgend jaar toch nog door met 44 uitzendingen

Opsporing Verzocht

De NPO had ingrijpende plannen met Opsporing Verzocht, met kortere uitzendingen en een langere zomerstop. Na gesprekken hierover met de NPO is afgesproken dat er toch ruimte is voor meer uitzendingen en er komt een kortere zomerstop. De 44 afleveringen van 30 minuten worden uitgezonden om 21.30 uur op NPO1. Door de sportzomer zal het programma in de zomer geprogrammeerd worden op NPO2.

Maatschappelijk belang

De NPO en politie laten weten dat de ‘continuïteit van Opsporing Verzocht maatschappelijk van groot belang is’. ‘Het programma Opsporing Verzocht trekt zo’n 1.2 miljoen kijkers per week’, reageert Franki Klarenbeek, coördinator Landelijk Team Opsporingscommunicatie. ‘De politie gebruikt de kennis en kunde van het kijkerspubliek bij het oplossen van misdrijven. Dat zorgt ervoor dat zo’n 40 procent van de zaken wordt opgelost. We zijn blij dat we dit in 2021 kunnen voortzetten.’

Crime Desk

Naast Opsporing Verzocht gaan de politie en het OM ook meewerken aan het nieuwe misdaadprogramma Crime Desk op RTL5. Het programma krijgt acht wekelijkse uitzendingen op maandagavond om 20.30 uur. De eerste uitzending is op 11 januari. De politie krijgt een apart blok in dit programma, waarin aandacht zal worden gevraagd voor een nog onopgehelderd ernstig misdrijf. Klarenbeek: ‘Met dit programma bereiken we meer mensen die kunnen meedenken in de oplossing van de zaak.’

Opsporingsaccounts op social media

De politie gaat ook meer gebruikmaken van social media om burgers te vragen om mee te helpen bij het oplossen van zaken. Politie-eenheden maken al regelmatig gebruik van hun eigen kanalen op social media om hun volgers te vragen om opsporingstips. Daarbij komen nog drie landelijke opsporingsaccounts op Facebook, Instagram en YouTube om meer burgers te betrekken bij zaken die landelijke aandacht verdienen. Het Team Landelijke Opsporingscommunicatie heeft hiervoor drie accounts gelanceerd:

- Instagram.com/opsporing_politie

- Facebook.com/opsporing.politie

- YouTube als Politie_opsporing. Dit kanaal is vastgelegd en wordt in de loop van het jaar actief.

Goede tips binnengekomen

‘We merken nu al dat dit zijn vruchten afwerpt’, vertelt Klarenbeek. ‘Kort na de lancering van onze landelijke opsporingsaccounts op 9 december postten we twee vragen over zaken die aan bod komen in de uitzending van Opsporing Verzocht. Op beide vragen kregen we goede tips en dachten mensen goed mee. Hierdoor kunnen we vanavond in de uitzending nog gerichter vragen stellen aan de kijkers.’