VEH: Groningers afwachtend over versterkingsakkoord

Bijna twee derde van de huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied is nog steeds negatief gestemd over de toekomst van hun woongebied. Dit wordt vooral veroorzaakt door het gebrek aan bestuurlijke daadkracht om de problemen aan te pakken.

Versterkingsakkoord

In het recente versterkingsakkoord is besloten dat het kabinet bovenop de bestaande plannen ruim 1,5 miljard euro beschikbaar stelt voor het versterken van huizen en het gaswinninggebied. Van de Groningers staat 60% afwachtend tegenover deze aankondiging, 12% is positief gestemd en 28% is ronduit negatief. Vooral de onzekerheid wat dit akkoord voor hen gaat betekenen is groot: “In welke categorie val ik? Krijg ik straks een versterkingsbudget en welke voorwaarden zijn daaraan verbonden? Hoe moet ik de versterking van mijn huis aanpakken? Wordt mijn huis wel fundamenteel versterkt of is dit niets anders dan een afkoopsom?” De vereniging vraagt de politiek daarom om de volgende stappen te nemen:

1. Geef bewoners zo snel mogelijk concrete uitleg over de gevolgen van het versterkingsakkoord,

2. Regel professionele hulp bij de complexe keuzes die bewoners moeten maken;

3. Geef bewoners de garantie op volledige compensatie als blijkt dat zij tekort worden gedaan door het akkoord.

Blik op eigen woonsituatie

Het aantal Groningse huiseigenaren in het gaswinningsgebied dat met een positieve blik naar de eigen woonsituatie kijkt is nog steeds laag, maar neemt wel toe. In 2018 was van 24% van hen hierover positief gestemd, vorig jaar was dat 32% en dit jaar is 43%. Dit lichte optimisme lijkt vooral te komen door het verminderen van de gaswinning en de aankondiging van een parlementaire enquête. Ook het gevoel veilig te kunnen wonen in het eigen huis neemt langzaam toe; van 50% in 2018 tot 63% dit jaar. Maar ook nu voelt 38% zich nog niet veilig in het eigen huis.

Schadeherstel en versterking

Vereniging Eigen Huis vindt het onbegrijpelijk dat verschillende instanties los van elkaar werken aan schadeherstel en de versterking van woningen. Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis: “Het is niet logisch, vaak onwerkbaar en voor bewoners ronduit frustrerend dat dit nu door verschillende instanties los van elkaar wordt geregeld. Dit zorgt voor tegenstijdige berichten en vertragingen.”

Jaarlijkse peiling

Vereniging Eigen Huis peilde voor het zesde achtereenvolgende jaar het vertrouwen in het herstel van de gaswinningsschade onder inwoners van het Groningse gaswinningsgebied. Meer dan 1.000 huiseigenaren reageerden op de enquête.