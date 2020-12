Aanhoudingen na grote internationale fraude met sneltesten Covid-19

Een Gelders bedrijf in medische goederen is dit jaar slachtoffer geworden van internationale fraude. 'Het bedrijf dacht zaken te doen met hun vaste Koreaanse leverancier en had een grote hoeveelheid Covid-19 sneltesten besteld. Waarschijnlijk hebben criminelen toegang gekregen tot de mailwisselingen tussen de bedrijven', zo meldt de politie woensdag.

BEC-fraude

Die vorm van fraude heet BEC-fraude, oftewel Business Email Compromise fraude. 'In november is een Nigeriaanse hoofdverdachte aangehouden en in de afgelopen weken zijn daar nog twee verdachten bijgekomen. De aanhoudingen vonden in Indonesië plaats', aldus de politie.

Uiterst slinks

De zaak kwam aan het rollen nadat het Gelderse bedrijf in oktober ontdekte dat betaalde facturen niet bij het Koreaanse bedrijf waren binnengekomen. Het gaat om een bedrag van miljoenen euro’s. De criminelen zagen kans om via valse e-mailadressen en een valse factuur het bedrag over te maken naar een rekening die uitkwam in Indonesië. Op uiterst slinkse wijze is deze vorm van fraude uitgevoerd. Er werd zelfs een nepfirma opgericht en men heeft uiteindelijk via nepaccounts, die niet van echt waren te onderscheiden, het Nederlandse bedrijf aanzienlijk kunnen benadelen. Het bedrijf heeft hiervan direct melding en aangifte gedaan bij de politie.

Cybercrimeteam Oost-Nederland

Samen met verschillende partners, waaronder de Koninklijke Marechaussee, heeft het Cybercrimeteam Oost-Nederland nauw samengewerkt met de Criminal Investigation Department (CID) van de Indonesische Politie. Zo is er vol ingezet op het veiligstellen van de ontvreemde geldbedragen. Er is zicht op een deel van het bedrag en Nederland heeft het verzoek gedaan aan Indonesië om het geld dat is veiliggesteld te restitueren aan het Gelderse bedrijf.

Aanhoudingen

Door snel handelen en een goede internationale politionele samenwerking kon de gebruikte bankrekening van de daders worden bevroren, waarbij een groot deel van het geld veilig kon worden gesteld. Hierna konden de Indonesische collega’s binnen enkele dagen het crimineel netwerk in kaart brengen en niet veel later aanhouden.

Onderzoek naar resterend verdwenen geld

Door het wereldwijd strategisch plaatsen van Liaisonofficieren van de Koninklijke Marechaussee en de Nederlandse Politie kan doeltreffend internationaal op strafzaken worden samengewerkt. Naar het resterende geld wordt nog onderzoek gedaan, dergelijke onderzoeken kunnen erg complex en tijdrovend zijn.