Brand verwoest scooter en beschadigd fietsenstalling

Omstreeks 2.10 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brandende scooter langs de afrit van de snelweg A50 bij Sint-Oedenrode. De scooter stond geparkeerd en op slot onder een overkapte fietsenstalling tussen de Postweg en de snelweg A50 in nabij de Noordelijke Randweg.

De brandweer doofde de vlammen welke de overkapping flink hebben beschadigd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk, maar brandstichting wordt zeker niet uitgesloten. Van de scooter bleef weinig over, gemeente Meierijstad werd door de politie in kennis gesteld voor het afvoeren van de afgebrande scooter. Ook werd nog een fiets uit de nabijgelegen sloot gehaald.