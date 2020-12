Automobilist gewond na botsing op de Eekhoorn (N618) in Sint-Oedenrode

Vrijdagmiddag omstreeks 14.45 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Eekhoorn (N618) in Sint-Oedenrode. Een bestelbus wilde de N618 oversteken en zag daarbij een personenauto over het hoofd, een botsing was onvermijdelijk.

Bestuurder personenauto gewond

Meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder van de personenauto is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, de bestuurder van de bestelbus bleef ongedeerd. Twee bergingsvoertuigen kwam ter plaatse om de zwaar beschadigde voertuigen te takelen. De ravage was groot en door de harde klap van de aanrijding was de schuifdeur van de bestelbus opengebroken en kwam gereedschap waaronder een complete gereedschapskist op straat te liggen.

Gelekte vloeistoffen verwijderd

Ook iemand van de wegbeheerder kwam naar de plaats van het ongeval, deze maakte de weg vrij van gelekte vloeistoffen. De politie regelde het verkeer. Tijdens het ongeval was een rijstrook afgesloten. Het verkeer in de richting van zowel Schijndel als Boxtel ondervond lichte verkeershinder van het ongeval.