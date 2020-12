Man (34) omgekomen bij na botsing tegen transformatorhuisje

Vrijdagavond is bij een ernstig eenzijdig verkeersongeluk op de Nieuwesluizerweg in het Noord-Hollandse Slootdorp een 34-jarige man uit Anna Paulowna om het leven gekomen. 'Het slachtoffer kwam rond 20.40 uur met zijn voertuig in botsing met een transformatorhuisje', zo meldt de politie zaterdag.

Van de weg geraakt

'Door onbekende oorzaak raakte de man met zijn voertuig van de weg', aldus de politie. De verkeerspecialisten van de politie (VOA) stellen een onderzoek in naar de toedracht van de aanrijding. Door het ongeluk was er geen stroomtoevoer bij huizen in de directe omgeving. De netbeheerder heeft dit later hersteld.