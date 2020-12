Vuurwapens, messen, zwaarden, munitie en vuurwerk gevonden in woning na tip

Agenten die afgelopen vrijdag in Rotterdam na een tip een zoeking deden in een woning aan de Genuahof vonden daar meerdere vuurwapens, messen, zwaarden, munitie en vuurwerk. 'De vier in de woning aanwezige personen zijn aangehouden', zo heeft de politie laten weten.

Tip

Team Criminele Inlichtingen (TCI), een afdeling waar vertrouwelijk informatie gedeeld kan worden, ontving een melding over een woning op de Genuahof waar vuurwapens aanwezig zouden zijn. De speciaal hiervoor getrainde rechercheurs van TCI onderzoeken of de informatie zonder gevaar voor de bron, die zij verder geheim houden, kan worden doorgespeeld aan het betreffende basisteam. Het basisteam gaat vervolgens op basis van die informatie op onderzoek uit.

Vuurwapens, messen, zwaarden, munitie, cobra's en nitraten

Vrijdag om 17.00 uur deden zij een zoeking in de genoemde woning. Daar vonden zij de vuurwapens, messen, zwaarden en munitie. De messen en zwaarden zijn wellicht geen strafbare wapens maar in het kader van het onderzoek zijn ook deze voorlopig in beslag genomen. Ook zijn er meerdere cobra’s en nitraten gevonden. In de woning waren vier personen aanwezig, een 59-jarige vrouw en drie mannen van 27, 33 en 61 jaar. Zij zijn aangehouden.

Informatie

De politie doet nader onderzoek en komt hiervoor graag in contact met mensen die mogelijk informatie hebben die voor dit onderzoek relevant kan zijn. Heeft u informatie over de wapens, bijzonderheden rond de straat of woning of de aangehouden personen, neem dan alstublieft contact op met de politie.