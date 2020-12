Duizenden beschermde planten en dieren onderschept tijdens landelijke actie

Tijdens een landelijke actie tegen illegale handel in beschermde plant- en diersoorten zijn duizenden levende planten en dieren en goederen in beslag genomen. Waaronder 30.000 cactussen, 26.000 kg haaienvlees, een witoorpenseelaapje en opgezette zeeschildpadden. Tussen 1 september en 10 november 2020 werkten verschillende overheden onder de noemer ‘Operatie Cactus’ samen aan gerichte handhavingsacties. De resultaten deelde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: “Illegale handel in bedreigde plant- en diersoorten behoort tot een van de meest lucratieve vormen van criminaliteit wereldwijd en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. De Nederlandse overheid werkt aan de uitvoering en handhaving van het CITES-verdrag. Ook de vangst van dit jaar laat zien dat het hard nodig is. Zo gaan wij illegale handel tegen en beschermen wij soorten tegen uitsterven in het wild.”

Cactussen, haaienvlees en ivoor inbeslaggenomen

De handhavingsacties voor Operatie Cactus hebben tot verschillende inbeslagnames geleid, waaronder: 30.000 levende cactussen en 26.000 kg aan vlees van de kortvin-makreelhaai. Via een anonieme tip bij Meld Misdaad Anoniem is een levend witoorpenseelaapje aangetroffen. Het aapje werd op social media aangeboden, terwijl het bezit – evenals de handel – strikt verboden is. Met behulp van internetrecherche zijn ook verschillende stukken ivoor, koraal, luipaardhuid en schedels van apen in beslag genomen.

Inleverpunt CITES-voorwerpen populair

Vorig jaar (25-11-2019) opende het ministerie van LNV samen met IFAW en WNF een inleverpunt voor voorwerpen van beschermde planten en dieren, zoals: ivoren beeldjes, producten van slangenleer of koraal. Het inleverpunt blijkt populair te zijn. Het afgelopen jaar werden onder andere 19 ivoren slagtanden, 350 ivoren voorwerpen (zoals sierraden of beeldjes), schilden van zeeschildpadden, verschillende huiden en koraal ingeleverd. Ook leverde iemand de hoorn van een neushoorn in. Daarvan is niet alleen de handel, maar ook het bezit verboden.

Over het algemeen is het bezitten van CITES-voorwerpen niet strafbaar, maar de handel zonder juiste documenten wel. Het inleverpunt biedt een oplossing om op goede wijze afstand te doen van dergelijke voorwerpen. Het inleveren gebeurt vrijwillig en anoniem en voorkomt dat voorwerpen illegaal op de markt worden gebracht. Ingeleverde voorwerpen worden voor educatieve doeleinden gebruikt of vernietigd.

CITES

Ruim 180 landen hebben in het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) afspraken gemaakt over het internationaal verhandelen van bedreigde dieren en planten. Het doel: voorkomen dat door internationale handel een soort in het wild sterk in aantallen afneemt of uitsterft. In het kader van het “EU Action Plan against Wildlife Trafficking” en de INTERPOL-actie “Thunder 2020” is Operatie Cactus uitgevoerd. Tijdens de actie werkte het ministerie van LNV, net als in voorgaande jaren, samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de douane, politie en het Openbaar Ministerie (OM).