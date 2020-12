Dode vrouw (35) gevonden in Noordwijkse woning

In een woning aan het Lindenplein in Noordwijk heeft de politie zondagavond het levenloze lichaam van een vrouw gevonden.

De politie laat weten dat de 35-jarige vrouw vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gebracht. In en om de woning heeft de politie sporenonderzoek gedaan.

Het is nog onduidelijk hoe de vrouw om het leven is gekomen en of er mogelijk andere personen bij betrokken zijn.