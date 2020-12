Harkemase Boys verder met technische staf

Bosma is bezig aan zijn eerste seizoen op De Bosk. De 58-jarige oefenmeester kwam over van HHC Hardenberg, waar hij assistent-trainer was. Bosma is nog ongeslagen bij Harkemase Boys: onder zijn leiding won Harkemase Boys twee bekerwedstrijden en pakte de ploeg zeven punten uit de eerste drie wedstrijden. Daarna kwam het seizoen stil te liggen vanwege het coronavirus.

Van Kammen was vorig jaar eerst assistent van Hans de Jong. Na diens vertrek maakte Van Kammen het seizoen af met Willem Brouwer en Klaas Schotanus. Voor Aize Spinder wordt het zijn derde seizoen als leider bij het eerste elftal, voor Remco van der Veen zijn zesde seizoen als keeperstrainer.

Harkemase Boys neemt na dit seizoen afscheid van verzorger Johan van Slooten. Hij is dan twee jaar verzorger geweest in Harkema.