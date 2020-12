Politie houdt man aan voor bedreiging premier Rutte en politieagenten

Social media

De feiten waar de man van wordt verdacht werden begin december geuit op social media nadat de politie aanhoudingen verrichte in Nunspeet. Na aangiftes van premier Rutte en de teamleiding van het basisteam Veluwe-Noord startte de politie een onderzoek. Dat leidde maandag tot de aanhouding van de man uit Velp. De man is verhoord en is daarna vrijgelaten.

Zutphen

Maandag 14 december hielden agenten ook al iemand aan in verband met bedreiging van de premier. Een 34-jarige inwoner van Zutphen belde die dag met de Tweede Kamer om bedreigingen aan het adres van de minister-president te uiten.