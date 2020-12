OM onderzoekt vermeende inzet militairen Afghanistan met burgerslachtoffers

Mogelijke burgerslachtoffers

'Het feitenonderzoek volgt op de publicatie in Trouw over mogelijke burgerslachtoffers als gevolg van de geweldsaanwending en op de contacten die er reeds zijn geweest tussen het Ministerie van Defensie en het OM over de aanstaande publicatie van dit artikel', aldus het OM.

KMAr

Het feitenonderzoek – dat wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee - richt zich op het – zoveel als mogelijk – vaststellen van de feiten en omstandigheden waaronder mogelijk burgerslachtoffers zijn gevallen, alsmede op de vraag of sprake is van een verdenking van enig strafbaar feit. Het Ministerie van Defensie heeft het OM tevens laten weten in gesprek te gaan met de oud-militair. Defensie zal het OM informeren over de uitkomsten daarvan