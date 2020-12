Hoogeveen geteisterd door reeks autobranden in bedrijfswagens

Bedrijfswagens

Opvallend is dat het in alle gevallen gaat om bedrijfswagens. Of er een verband bestaat is op dit moment niet bekend. De politie onderzoekt de branden en of er een link te leggen is.

23-10-20

De eerste autobrand was op vrijdag 23 oktober 2020 aan de Grutto in Hoogeveen. Daar brandde vrijdagmorgen een geparkeerde VW bus door nog onbekende oorzaak helemaal uit. De brandweer heeft de brand geblust.

10-11-20

De tweede autobrand was op dinsdag 10 november. Rond 03.15 uur stond er een bestelwagen in de brand aan de Bilderdijklaan in Hoogeveen. De brandweer bluste de brand. Over de oorzaak is nog niets bekend. Wel is bekend geworden dat de brand in de buurt van het motorblok is begonnen.

09-12-20

De derde autobrand was op woensdag 9 december 2020. Aan de J. Dekkerstraat in Hoogeveen brandde een bedrijfsbusje door nog onbekende oorzaak helemaal uit. Om dat de wagen vermoedelijk in de versnelling stond reed het door kortsluiting vooruit en eindigde tegen een lantaarnpaal.

23-12-20

De vierde brand was in de nacht van dinsdag op woensdag 23 december. Aan de Beckerstraat / H. Radijsstraat in Hoogeveen brandde een geparkeerde bedrijfsbus helemaal uit. De brand sloeg over naar een schutting en schuur en zorgde voor veel schade.

24-12-20

De vijfde, en meest recente brand was in de nacht van woensdag op donderdag 24 december 2020. Deze keer stond aan de Korhoenlaan een bedrijfswagen in lichterlaaie. De brandweer heeft de brand geblust.