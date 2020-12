Politie neemt na tip 1.203 kilo illegaal vuurwerk in beslag

Donderdagavond heeft de politie in een bedrijfspand in Hoogeveen 1.203 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. 'We hadden informatie gekregen dat er mogelijk een grote hoeveelheid vuurwerk was afgeleverd en opgeslagen', aldus de politie.