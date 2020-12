Handgranaat bij woning misdaadverslaggever

Bij een misdaadverslaggever van De Limburger is bij de voordeur van zijn woning in Neede een handgranaat gevonden. Dit maakte de politie bekend.

Het projectiel werd door de verslaggever zelf gevonden en schakelde de politie in. De Explosieven Opruimingsdient Defensie zal de handgranaat meenemen en elders tot ontploffing brengen.

Uit voorzorg heeft de politie een deel van de omwonenden aan de Acacialaan geëvacueerd. Er zal een onderzoek worden ingesteld naar de handgranaat en wie het projectiel daar neer heeft gelegd.

De hoofdredacteur van De Limburger Bjorn Oostra laat in een eerste reactie ‘geschokt’ te zijn. Of de handgranaat te maken heeft met het werk van de misdaadverslaggever wil Oostra nog niet over speculeren. ‘De veiligheid van onze collega is onze allereerste prioriteit.’