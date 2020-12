Bestuurder weg na auto te water

Een automobilist verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur, en kwam in de naastgelegen sloot terecht. Politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse, maar de bestuurder was nergens te bekennen. Na telefonisch contact kwam de automobilist zich melden op de plaats van het ongeval, de politie nam een blaastest af hieruit bleek dat hij niet gedronken had. Een bergingsbedrijf kwam en heeft het beschadigde voertuig afgevoerd. De weg was tijdens de bergingswerkzaamheden korte tijd afgesloten.